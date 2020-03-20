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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Закрытому из-за коронавируса бизнесу предлагают дать налоговые каникулы

Правительству предложили дать трехмесячные налоговые каникулы развлекательным заведениям, закрытым на карантин из-за коронавируса. С такой инициативой выступил институт бизнес-омбудсмена.

Отмечается, что Роберт Орд-Смит уже внес кабинету министров свои предложения и рекомендации по оказанию помощи в смягчении экономических последствий пандемии, в которой находятся субъекты предпринимательской деятельности.

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В том числе предлагается ввести налоговые каникулы и освобождение от уплаты налогов сроком на 90 дней для субъектов бизнеса, деятельность которых приостановлена в связи с COVID-19 по постановлению правительства от 17 марта 2020 года. Предлагается не штрафовать предпринимателей, которые работают в сфере госзакупок, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договорами, если проблемы возникли из-за нынешних затруднительных обстоятельств.

Одной из мер также может стать продление временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства со стороны государственных органов до 1 января 2022-го, за исключением связанных со здоровьем и безопасностью граждан.

Стоит также предоставить визовую амнистию и освобождение от штрафных санкций для иностранных бизнесменов, срок визы и регистрации которых заканчивается во время пандемии, отсрочку для сдачи Единой налоговой декларации для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, до 1 июля текущего года. Необходимы ускорение порядка рассмотрения электронных обращений субъектов бизнеса к государственным органам и органам местного самоуправления и другие рекомендации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147182/
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