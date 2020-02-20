Повысить тарифы на электричество предлагает чиновник Энергохолдинга

О необходимости повысить социальный тариф на электроэнергию высказался начальник управления стратегического развития и человеческими ресурсами Национального энергохолдинга Кыргызстана Кубаныч Беков. Заявление прозвучало на конгрессе «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий».

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Официальный представитель Энергохолдинга напомнил, что себестоимость одного киловатт-часа составляет 169 тыйынов, а плата — 136.

«Недофинансирование составляет 30-33 тыйына с киловатта. Предлагаем довести тариф хотя бы до точки безубыточности и при этом оказывать социальную поддержку адресно», — сказал Кубаныч Беков и добавил, что тарифы 2,16 сома (для населения при повышении лимита в 700 киловатт-часов) и 2,24 (для промышленных объектов) покроют себестоимость.

Чиновник признал, что вопрос повышения тарифов на электричество не в компетенции Энергохолдинга. Это компетанция Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса.