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Экономика

Итоги января. Экономика Кыргызстана забуксовала

Национальный статистический комитет представил данные, как развивалась экономика Кыргызстана в первый месяц 2020 года. Результаты неутешительные. Рост цен на некоторые виды товаров по итогам января оказался выше, чем увеличение ВВП.

Развития практически нет

Эксперты еще в конце 2019-го предупреждали, что экономика Кыргызстана замедляется. Уровень добычи золота снижается, что сразу сказывается на уровне ВВП. Сыграло свою роль и то, что в начале 2019 года показатели были довольно высокими. Повторить успех в 2020-м вряд ли получится.

По итогам января 2020 года ВВП Кыргызстана сложился в сумме 31 миллиард 78,1 миллиона сомов.

По итогам января ВВП Кыргызстана вырос всего на 1,8 процента.

Если сравнивать показатель с тем, что было год назад, то картина невеселая. По сравнению с январем 2019-го рост ВВП замедлился на 4,6 процента.

Рост ВВП обеспечили в основном отрасли промышленности, строительства, сельского хозяйства и сферы услуг. Отрасли товарного производства по сравнению с январем 2019 года подросли на 1,3 процента, сфера услуг — 2,2 процента.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (47 процентов). По сравнению с январем 2019-го она уменьшилась на 0,6 процента.

Доля отраслей, производящих товары, увеличилась на 1,4 процента и составила 36,9 процента. Доля промышленности — 25,9 процента, что выше января 2019 года на 1,5 процента. Доля сельского хозяйства осталась на уровне прошлого года — 8 процентов, строительства — уменьшилась на 0,1 процента до 3 процентов.

Основа промышленности — текстиль

Хорошо видна зависимость экономики от золота в том, как развивается промышленное производство. В 2019 году в Кыргызстане активно росла добыча драгоценного металла, поднимая и промышленное производство в целом.

В 2020-м ситуация изменилась. Пальма первенства вновь у текстильного производства и выпуска одежды и обуви.

По данным Нацстаткома, рост объемов промышленного производства в январе 2020 года обусловлен увеличением текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи, обуви (в 1,9 раза). Увеличился выпуск сырой нефти и природного газа (на 38,1 процента), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 28,3 процента), металлических руд (на 21,7 процента), обработки древесины и производства изделий из дерева (на 10,5 процента), производство пищевых продуктов (на 3,1 процента).

Снизились производство нефтепродуктов (на 53,5 процента), напитков (на 19,2 процента), добыча угля (на 8,7 процента) и прочих неметаллических минеральных продуктов (на 4 процента), производство основных металлов (на 2,7 процента).

Дорожают овощи и яблоки

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го рост цен и тарифов по республике составил 0,6 процента. Больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,2 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 1 процент).

Повышение цен отмечено во всех регионах республики. Максимальный рост — в Чуйской области и Бишкеке (на 0,7 процента).

Больше всего зарплаты растут в строительстве

По данным Нацстаткома, средняя зарплата в Кыргызстане составила 17 тысяч 166 сомов.

Рост начисленной заработной платы наблюдался на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности. Исключения — заработки предприятий и организаций транспорта и хранения грузов, а также информации и связи.

По итогам 2019 года прожиточный минимум в Кыргызстане составил 4 тысячи 806,32 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 286,71 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам 2019 года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $6 миллиардов 869,3 миллиона, что на 3,6 процента меньше показателя 2018-го. Экспорт — $1 миллиард 965,5 миллиона (рост — на 7 процентов), импорт — $4 миллиарда 903,8 миллиона (падение — на 7,3 процента).

Со странами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $2 миллиарда 636,7 миллиона.

Всему виной золото

«Замедление роста ВВП до 1,8 процента в январе 2020-го с 6,4 процента годом ранее вполне ожидаемо. В предыдущем году активно увеличивалось производство золота. Если в январе 2019 года выпуск промышленной продукции, включая «Кумтор», увеличился на 16,6 процента, то в 2020-м — показатель вырос только на 0,8 процента преимущественно из-за сокращения производства золота», — объяснила 24.kg аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

Эксперт отметила и положительные моменты. Например, по итогам января ускорились темпы роста экономики без учета золотодобычи до 2,5 процента. Годом ранее показатель был всего 1,9 процента. Рост произошел благодаря улучшению показателей в добывающем секторе, сельском хозяйстве, текстильной отрасли и обеспечении электроэнергией, газом и паром.

По нашим оценкам, экономический рост в ближайшие месяцы приблизится к уровню, оцениваемому нами в 3,5-4 процента.

Айгуль Бердигулова

Эксперт подчеркнула, что инфляция в январе 2020 года продолжила увеличиваться. Наибольший рост за месяц отмечен на товарную позицию «алкогольные напитки и табачные изделия» (+2,2 процента по сравнению с декабрем 2019-го). Это связано с повышением акцизов на сигареты.

«Мы полагаем, что внешние факторы продолжат оказывать давление на инфляцию в ближайшие месяцы. Но она не превысит установленный коридор 5-7 процентов», — заключила Айгуль Бердигулова.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/143583/
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