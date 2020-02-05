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Экономика

Кыргызстан предложил провести кыргызско-таджикский бизнес-форум

Таджикской стороне предложено провести кыргызско-таджикский бизнес-форум. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По его данным, накануне по инициативе посольства Кыргызстана в Таджикистане состоялись переговоры. Стороны обсуждали вопросы межрегионального сотрудничества. Посол Джаныш Рустенбеков отметил необходимость укрепления доверия между народами, особенно в районе границы.

«Обсужден вопрос создания совместных предприятий в приграничных районах Баткенской и Согдийской областей по переработке сельскохозяйственной продукции и других сферах. Кроме того, стороны обсудили совместное проведение в 2020 году ряда культурно-массовых и спортивных мероприятий в приграничных районах», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/142715/
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Кыргызстан предложил провести кыргызско-таджикский бизнес-форум