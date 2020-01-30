В 2020 году Нацбанк будет сглаживать резкие колебания валютного курса

Действия Национального банка на внутреннем валютном рынке будут направлены на сглаживание резких колебаний обменного курса. Об этом говорится в заявлении о денежно-кредитной политике на 2020 год.

В документе отмечено, что важным условием эффективного влияния денежно-кредитной политики на экономику является плавающий валютный курс. Поэтому Национальный банк следует принятому Кыргызстаном режиму плавающего обменного курса, который формируется через рыночные механизмы на основе спроса и предложения.

«Национальный банк продолжит оценивать риски и последствия возможного влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок. В случае усиления внешних рисков Национальный банк предпримет необходимые меры денежно-кредитной политики для смягчения возможных негативных последствий», — говорится в заявлении.