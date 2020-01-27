Мэрия Бишкека переведет счета всех подразделений в один банк

Мэрия Бишкека переведет все счета подразделений в один банк. Об этом на плановом совещании заявил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

По его словам, он уже уведомил об этом руководителей служб.

«Это государственный банк. Так мы сможем видеть все денежные потоки. Кроме того, проценты будут аккумулироваться на едином счету, и потом средства пойдут на решение социальных вопросов, в частности обеспечение бюджетников жильем», — сказал он.

Алмаз Бакетаев попросил руководителей служб, которые не согласны с нововведением, объяснить свою позицию.

«Я знаю, что некоторые структуры имеют доход со своих счетов. Считаю необходимым перевод всех счетов в один банк и в части безопасности средств города», — сказал он.