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Экономика

Бизнесменов Кыргызстана приглашают на роуд-шоу в Москве (Россия)

У предпринимателей Кыргызстана появилась возможность расширить круг партнеров из России на инвестиционном роуд-шоу в Москве. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

По ее данным, форум пройдет в рамках начала Перекрестного года Кыргызстана и России. На нем предпринимателям расскажут об инвестиционных возможностях страны, условиях ведения бизнеса для инвесторов и инвестпроектов для дальнейшей их реализации совместно с российской стороной на территории Кыргызстана.

«Площадка откроет широкие возможности для диалога между кыргызскими и российскими предпринимателями, а также обсуждения важнейших вопросов, касающихся развития бизнеса», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141593/
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