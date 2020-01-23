На руднике «Кумтор» возобновят горные работы

Горные и буровзрывные работы на золоторудном месторождении Кумтор возобновят в ближайшие дни. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его данным, ЗАО «Кумтор Голд Компани» накануне получило разрешение от госорганов. Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования согласовал план горных работ на руднике «Кумтор» на 2020 год.

В связи с аварией на отвале № 3 рудника «Кумтор» пустую породу будут складировать на отвалах «Чон-Сары-Тор» и «Кичи-Сары-Тор».

«Сейчас компания проводит подготовительные мероприятия для возобновления горно-производственных работ. Более 500 человек, находящихся в состоянии простоя, приступят к работе согласно графикам», — рассказал Эльдар Таджибаев.

Напомним, что из-за произошедшей 1 декабря 2019-го аварии на отвале № 3 рудника «Кумтор» и пропажи двух сотрудников предприятия временно приостановили горные и буровзрывные работы. Спасательную операцию по их поиску прекратили 9 января текущего года.