ЧП на руднике «Кумтор». Поиски пропавших сотрудников прекращены

Поиски двух пропавших на руднике сотрудников компании «Кумтор» прекращены. Информацию 24.kg подтвердили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что совместное с родственниками пропавших решение принято 9 января. В переговорах участвовали ответственные лица компании.

В МЧС подчеркнули, что людей искали, не останавливая поиски ни на один день. Ранее спасатели нашли машину, в которой находились пропавшие сотрудники «Кумтора».

Напомним, что 1 декабря на руднике «Кумтор» на одном из рабочих участков месторождения произошел сдвиг отвалов. В результате ЧС пропали двое сотрудников «Кумтора»: водитель бульдозера Жолдош Жунушов и мастер Омурбек Ишенбеков, дежурившие в ночную смену.