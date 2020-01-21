Неутешительный прогноз. Цены в 2020 году в Кыргызстане будут только расти

По оценкам экспертов, в 2020 году Кыргызстан ожидает рост цен. Подорожать могут практически все виды товаров. Это связано как с мировой ситуацией, так и с гармонизацией законодательства республики с нормами Евразийского экономического союза.

Вслед за мировой тенденцией

В Национальном банке Кыргызстана с учетом оценок развития внешней среды и внутренних условий считают, что инфляция в среднесрочной перспективе сохранится в рамках целевого диапазона в пять-семь процентов.

В 2020 году среднее значение инфляции ожидается около четырех процентов и к концу года достигнет значения около 4,5 процента.

Аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова отмечает, что тенденция замедления инфляции в Кыргызстане прекратилась еще во втором квартале 2019 года. Это произошло на фоне роста мировых цен на зерно и мясную продукцию, а также ограниченного предложения овощей на внутреннем рынке. При этом стоимость товаров непродовольственной корзины практически не изменилась по сравнению с 2018 годом в условиях стабильного курса сома по отношению к доллару США.

«Инфляция в среднесрочном периоде продолжит постепенно приближаться к целевому ориентиру Национального банка», — подчеркнула Айгуль Бердигулова.

По нашим оценкам, увеличение с 1 января 2020 года таможенных тарифов на ввоз личных транспортных средств (в результате унификации тарифной политики республики с Таможенным кодексом ЕАЭС) окажет ограниченное влияние на индекс потребительских цен. Айгуль Бердигулова

Сдерживающее воздействие на инфляцию будут оказывать более низкая стоимость нефти и слабый инфляционный фон в странах — торговых партнерах Кыргызстана. Со стороны валютного канала также не ожидается шоков, влияющих на ускорение роста внутренних цен.

Подорожает зерно и мясо

Глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева отмечает, что пока специфических прогнозов по возможному росту цен нет. Но добавила, что все зависит от ситуации на мировой бирже.

Пока особых ожиданий по росту цен нет. Будут небольшие инфляционные колебания, потому что жизнь не стоит на месте. Все меняется. Гульнара Ускенбаева

А вот Айгуль Бердигулова отмечает, что в этом году ожидается более динамичное повышение цен на зерно при предполагаемом росте стоимости импортируемых из Казахстана злаков. Положительный вклад в инфляцию будет вносить удорожание мяса в условиях распространения чумы свиней в Китае.

Кроме того, в начале 2020 года повысили налоги на табачные изделия в рамках среднесрочного плана стран ЕАЭС по гармонизации акцизной политики. Из-за этого вырастут и цены на них.

«Кыргызстан — импортозависимая страна. Большинство товаров поставляют из России и Казахстана. По ним больших проблем нет. Да, есть небольшие проволочки, но в целом товары идут», — заключила Гульнара Ускенбаева.

Чего боится бизнес

Но кроме роста цен на товары из-за мировой ситуации есть и другие риски. Для бизнеса главное, чтобы не было политических сложностей. Иначе это сразу скажется на экономической ситуации, в том числе и на возможном росте цен на продукты.

«Мы боимся сложностей с поставками товаров из-за ремонта поста «Ак-Жол». Если раньше люди переходили границу с Казахстаном там, то теперь и грузовики и граждане пойдут через Черную Речку. Если нагрузка на пост возрастет, грузы начнут застревать, — подчеркнула Гульнара Ускенбаева.

Остаются и опасения по поводу законодательных изменений. До сих пор обсуждают поправки в Налоговый кодекс.

Инициаторы обещали учесть мнение бизнеса. Но произойдет ли это на практике, сейчас сложно сказать.

«На госорганы нет надежды. Они всегда нам это обещают, но не делают. Остается надеяться на депутатов. Мы неоднократно говорили, что государство вместо поддержки легального бизнеса губит его», — подчеркнула Гульнара Ускенбаева.

Если поправки примут без учета мнения бизнеса, то вырастут издержки предпринимателей. Часть из них бизнес может переложить на конечного потребителя, что увеличит цены на некоторые виды товаров.

Топливо будет дорожать

Еще один фактор, от которого будут зависеть цены в Кыргызстане, — стоимость топлива. КР возит его из России. Поставки беспошлинные, поэтому от ставок акцизов РФ мы не зависим. Однако есть и другие факторы, которые могут сказаться на конечной стоимости ГСМ.

Например, в 2019 году мировые цены на нефть были стабильными. Это сказалось на ситуации в Кыргызстане. В итоге даже отмечено снижение розничных цен на ГСМ.

С 1 января 2019 года по 1 января 2020 года в среднем по стране бензин подешевел на 5,1 процента, а дизтопливо — на 2,8 процента.

Аналитики, как и представители официальных ведомств России, уверены, что в 2020 году рост цен на ГСМ продолжится, но рекордов не будет. Большинство экспертов сходятся во мнении, что топливо подорожает на 3,8-4 процента.

Но есть еще один важный фактор — мировые цены на нефть. Сейчас экономисты и нефтяники говорят, что они сохранятся на уровне 2019 года. Это значит, что стоимость топлива тоже будет стабильной. Однако есть и риски.

Изменить положительный сценарий по ценам на нефть и ГСМ могут результаты выборов в США и отношения этой страны с Китаем.

Есть и внутренние процедуры, которые в итоге могут привести к росту цен на топливо. В этом году в Кыргызстане планируют внедрить автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов. Новые правила вступят в силу с июля 2020 года. Но большинство нефтетрейдеров уже установили необходимое дорогостоящее оборудование. Эти затраты также могут лечь на плечи потребителей.

Отчасти снизить риск возможного подорожания топлива могло бы соглашение с Казахстаном о беспошлинном импорте бензина. Даже при равной цене на топливо, импортеры могли бы сэкономить на расходах на транспортировку ГСМ. Но чиновники двух стран второй год не могут договориться.