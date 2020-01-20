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Экономика

Импорт саженцев некоторых культур в Кыргызстане освободили от уплаты НДС

Ряд импортируемых саженцев плодово-ягодных культур освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, не надо платить НДС при ввозе чубуков, черенков и саженцев яблони, груши, сливы, алычи, вишни, персика, абрикоса. Льгота распространяется также на черешню, землянику, смородину, малину, виноград, грецкий орех и фисташки, предназначенные для посадки.

«Такая мера применяется для оказания государственной поддержки сельским товаропроизводителям в выращивании многолетних плодово-ягодных культур», — подчеркнули в Налоговой службе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140997/
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Импорт саженцев некоторых культур в Кыргызстане освободили от уплаты НДС