По итогам 2019 года прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 286,5 миллиона сомов

По итогам 2019 года чистая прибыль ОАО «Кыргызалтын» без учета доходов от дивидендов Centerra Gold составила 286,5 миллиона сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, по сравнению с 2018-м показатель вырос в три раза. Кроме того, компания перечислила в бюджет 400 миллионов сомов налогов и платежей. В том числе в счет дивидендов в Фонд госимущества уплачено 100 миллионов сомов, налогов — свыше 212 миллионов сомов и в Социальный фонд — около 90 миллионов сомов.

«В 2015 году «Кыргызалтын» произвел 364,5 килограмма золота. А в 2019-м группа компаний, где в уставном капитале присутствует доля ОАО «Кыргызалтын», произвела 4 тысячи 70,3 килограмма, что почти в 10 раз превышает показатель 2015 года», — отметили в ОАО.

«В 2019 году компания направила усилия и ресурсы на успешную реализацию проекта по оздоровлению и дальнейшему развитию комбината «Макмалзолото». Это дало результаты — создано совместное предприятие. Инвестор перечислил $2 миллиона в его уставной капитал», — подчеркнул председатель правления «Кыргызалтына» Алмаз Алимбеков.