Мэрия Бишкека хочет создать фонд развития и помогать бизнесу

Мэрия Бишкека планирует создать фонд развития. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-мэр столицы Алмаз Бакетаев.

По его словам, законодательство разрешает органам местной власти создавать подобные фонды.

«Они есть в регионах. Как правило, источниками поступлений являются отчисления от разработки недр. Средства направляются на различные инфраструктурные проекты», — отметил Алмаз Бакетаев.

Он добавил, что в Бишкеке по большому счету ничего из полезных ископаемых не добывается. Но муниципалитет планирует создать фонд и направлять его средства на развитие бизнеса в столице.

«Он будет поддерживать стартапы. Никакой банк на аналогичный бизнес не дает кредиты или уровень залогового обеспечения очень высокий. Мы хотим разработать площадку, чтобы поддерживать как начинающих бизнесменов, так и уже крепко стоящих на ногах, в части финансового обеспечения, преференций и льгот», — рассказал вице-мэр.

При этом он не уточнил, из каких источников будет пополняться бюджет фонда.