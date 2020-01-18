Розовый налог. Как женщин заставляют переплачивать за товары

Бритвы, духи, средства личной гигиены — это вещи, за которые женщины платят больше. И список продолжает расти. Эксперты рассказали 24.kg, почему женщинам стоит покупать некоторые вещи в мужских отделах.

Женский налог

Случаи, когда женские версии одних и тех же продуктов и услуг стоят дороже, чем мужские, называют «розовым налогом». Во время исследования Управления по делам потребителей США изучили почти 800 наименований товаров. Выяснилось, что в 42 процентах случаев женщины платили больше за те же товары, что есть и у мужчин.

Средняя разница в их цене составляет 7 процентов. А в категории средства личной гигиены она может достигать и 13 процентов.

Разрыв в цене начинается с детства. Детские товары для девочек могут стоить намного дороже, чем аналогичные товары для мальчиков.

Интересно, что к этой категории относится ипотека. Оказалось, что женщины платят на 0,4 процента больше при ее оформлении. Вроде не так много. Но если учитывать, что ипотечный кредит длительный по срокам, в итоге набегает неплохая разница в конечной цене такого займа для женщин и мужчин.

Да и остальные кредиты банки предоставляют женщинам с более высокой процентной ставкой. Хотя мужчины чаще становятся банкротами, чем женщины.

Откуда разница

Женский пол готов доплачивать за эстетические свойства товара, и маркетологи активно этим пользуются. Но и есть объективные причины. Например, даже если бритвы идентичны по всем параметрам, кроме цвета, в производстве могут быть незначительные отличия.

Реальные затраты времени и ресурсов на производство товаров для мужчин и женщин тоже могут отличаться. Например, одежда женщин зачастую имеет более сложный крой и обилие деталей. А стрижки требуют больше расходных материалов и времени работы мастера.

В некоторых странах налоговая политика тоже не в пользу женщин.

Например, налог на импорт женских товаров в США составляет в среднем 15,1 процента, а на мужские — 11,9 процента. Все это влияет на формирование конечной цены.

Но есть момент, которым пользуются производители и маркетологи. Они пытаются сыграть на желании женщин быть красивыми и готовности доплачивать за товары, связанные с их внешним видом.

Как избежать «розового налога»?

Перед покупкой вспомните, что цена — это нечто большее, чем то, что вы видите на витрине. Розничная торговля настолько конкурентоспособна, что винить продавцов в намеренной установке высоких цен нелогично.

Потребитель голосует кошельком, и товары, за которые он не проголосовал, выходят из бизнеса.

Если идентичные мужским товары для женщины необоснованно завышены в цене и популярны, значит, на них есть спрос. Если вы не будете покупать такой товар, то он либо подешевеет, либо вообще исчезнет с полок. Это законы рынка.

Если же вы не хотите переплачивать за уловки маркетологов, то есть несколько простых способов сэкономить. Главный совет, который дают специалисты, — не игнорировать при покупках полки с мужскими товарами.

Можно сэкономить, покупая мужские товары, которые отличаются только цветом или внешним видом.

Еще можно избегать товаров с женской маркировкой, если у продукта есть унисекс-альтернатива. Такие можно найти как среди туалетных принадлежностей и детских игрушек, так и среди аксессуаров и обуви.

Простой пример — классические модели кед Converse или бритвы и носки женские и мужские ничем не отличаются. Зачем переплачивать? С одеждой почти тоже самое. Покупатель может рационально оценивать то, что предлагают магазины. Обычная базовая футболка, купленная в мужском отделе, не отличается от аналогичной женской. Зато сидит она, как правило, гораздо лучше.

Некоторые женские сайты предлагают даже обратить внимание на мужской парфюм. Есть самый простой вариант. Перед покупкой пройдите женский и мужской отделы в магазинах, сравните цены и только потом решайте. Возможности для экономии есть, дальше — ваша находчивость.

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».