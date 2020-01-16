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Экономика

Цифра дня. 83,9 миллиарда сомов налогов собрали в Кыргызстане в 2019 году

В Кыргызстане в 2019 году собрали 83,9 миллиарда сомов налогов и платежей. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, план перевыполнили на 10,8 миллиона сомов. По сравнению с 2018 годом поступление налогов увеличилось на 4 миллиарда 405,6 миллиона сомов. По итогам года поступление налогов на доходы золотодобывающих компаний оказалось на 28,1 процента выше плана, единого — на 20,5 процента, земельного — на 11,3 процента, на недвижимое имущество — на 7,5 процента, на прибыль — на 6,4 процента.

В 2020 году ГНС предстоит собрать 93,7 миллиарда сомов налогов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140615/
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