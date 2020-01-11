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Экономика

Отдел по работе с налогоплательщиками открыли в ГНС Кыргызстана

В Государственной налоговой службе создали отдел по работе с налогоплательщиками. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Новый отдел будет организовывать работу с налогоплательщиками, контролировать качественное и оперативное обслуживание в «Единых окнах», информировать население о нововведениях в налоговом администрировании.

В ведомстве напомнили, что «Единые окна» налоговых органов работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 без перерыва на обед.

Граждане могут обращаться с жалобами и предложениями по телефону доверия по номеру 0312613189, в Call-центр по номеру 1240 или по электронной почте info@sti.gov.kg, через официальные страницы ГНС в социальных сетях (@Салык кызматы / Налоговая служба).
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