За три месяца оштрафовали более 2 тысяч человек за неуплату налога на транспорт

В Кыргызстане с сентября по ноябрь в ходе рейдов оштрафовали 2 тысячи 397 автовладельцев за несвоевременную уплату налога на транспорт. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, 2 тысячи 125 человек на месте уплатили налоги через банки, терминал, мобильный банкинг. В этом году, напомним, срок уплаты налога на транспорт истек 2 сентября.

Кроме этого, за это время собрали 628,5 миллиона сомов местных налогов. Из них 182,1 миллиона — транспортный, 171,6 миллиона — на недвижимое имущество. Еще 274,8 миллиона сомов составил земельный налог, включая 34,2 миллиона за пользование приусадебными участками.