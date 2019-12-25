Евросоюз перечислил Кыргызстану грант в 8,05 миллиона евро на образование

Европейский союз перевел 8,05 миллиона евро для поддержки сферы образования Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в КР.

По его данным, средства поступили на казначейский счет правительства Кыргызстана. Выплату произвели в соответствии с новой программой бюджетной поддержки сферы образования Кыргызстана на общую сумму в 32 миллиона евро. Ее цель — содействие разработке информационной системы управления образованием, повышение качества образования и системы оценки достижений учащихся, продвижение многоязычного образования, улучшение управления государственными финансами.

«В соответствии с озвученными депутатами Жогорку Кенеша предложениями, грантовые средства будут направлены также на закупку учебников, финансирование мер по улучшению качества образования и оснащение школ республики интернетом. Помимо этого Европейский союз предоставляет рекомендации по вопросам политики в сфере образования и управления финансами, техническую помощь сотрудникам Министерства финансов, Министерства образования и науки (МОН) в дополнение к бюджетной поддержке», — говорится в сообщении.

Бюджетная поддержка оказывается Кыргызстану в рамках многолетней индикативной программы ЕС на 2014-2020 годы. Образование с общим бюджетом в 72 миллиона евро является одной из трех ключевых сфер, в которых ЕС оказывает помощь республике, в дополнение к секторам «Верховенство права» (38 миллиона евро) и «Комплексное развитие сельских регионов» (62 миллиона евро).