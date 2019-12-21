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Экономика

Премьер пообещал Майлуу-Сууйскому электроламповому заводу 300 миллионов сомов

Фото аппарата правительства КР. Мухаммедкалый Абылгазиев во время посещения Майлуу-Суйского электролампового завода

«Правительство намерено увеличивать количество промышленных предприятий, так как эта сфера — локомотив развития экономики любого государства», — заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев во время посещения Майлуу-Сууйского электролампового завода. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Главе кабмина сообщили, что предприятие находится на грани банкротства и не работает на полную мощность. Его продукция — 40 разновидностей ламп — в основном экспортируется в страны ближнего зарубежья.

«Продукция предприятия сертифицирована и соответствует требованиям международных стандартов ИСО 9001:2008 и ИСО 9001. Однако из-за большого потока аналогичной продукции из других стран спрос на отечественную продукцию уменьшился», — отметили в пресс-службе.

Руководство предприятия видит выход из сложившейся ситуации в выпуске различной стеклотары. Для этого необходимо оборудование стоимостью около 300 миллионов сомов.

Премьер-министр отметил, что раньше кыргызстанцы пользовались лампочками этого завода.

«Предприятие градообразующее и требует внимания. Здесь нужен хороший инвестор или финансирование. Мы не должны думать о закрытии того или иного предприятия. Наоборот нам необходимо восстанавливать старые и открывать новые заводы и фабрики. Промышленность — это двигатель любой экономики. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос поддержки предприятия», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства отметил, что средства, необходимые для дальнейшей работы предприятия, найдут.

Он поручил рассмотреть пути финансирования ОсОО «Майлуу-Сууйский электроламповый завод» в кратчайшие сроки и внести предложения по их реализации.

Сегодня на предприятии работает более полутора тысяч человек. Производственная мощность завода составляет 300 миллионов электроламп в год. С появлением нового цеха количество рабочих мест достигнет 2 тысяч человек.
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