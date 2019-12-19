Энергоресурсы Кыргызстана изношены на 70 процентов

Председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров принял участие в торжественной церемонии, приуроченной к 85-летию энергосистемы и Дню энергетика Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба Энергохолдинга.

Выступая с поздравительной речью, Айтмамат Назаров отметил, что от нынешней команды руководителей в системе требуется выполнение задач по основным четырем направлениям.

«Первое — изношенность основных ресурсов энергетики. Этот показатель составляет примерно 70 процентов. Второе — кредиты отрасли, которые составляют 103 миллиарда сомов и к 2021 году дойдут до 145 миллиардов. Третье — снижение резерва мощности. Другими словами: увеличение потребления по сравнению с выработкой электроэнергии. В этом случае возникает необходимость импорта. Четвертое — непрозрачность финансовых потоков, вопросы коррупции», — сказал Айтмамат Назаров.

Глава Национального энергохолдинга отметил, что в целях увеличения выработки к 2023-му завершится реконструкция Токтогульской, Уч-Курганской, Ат-Башинской ГЭС, будет введен в эксплуатацию второй агрегат Камбаратинской ГЭС-2, заработает проект CASA-1000. Ожидается, что эти и другие проекты завершатся к 2024 году.

Айтмамат Назаров также отметил, что путем оптимизации расходов удалось сократить бюджет Национального энергохолдинга на 2 миллиарда сомов. Планируется сокращение штатной численности энергокомпаний, сэкономленные средства направят на увеличение заработных плат сотрудников.

Торжественное мероприятие завершилось концертной программой, подготовленной творческими группами из сотрудников энергетических компаний.