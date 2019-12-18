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Экономика

Уровень долларизации кредитов в Кыргызстане составил 35,8 процента

Показатель долларизации кредитного портфеля коммерческих банков Кыргызстана с начала 2019 года снизился на 2,1 процента и составил 35,8 процента. Такие данные приводит Национальный банк.

На начало четвертого квартала 2019 года кредитный портфель банков увеличился на 11,7 процента и составил 142,8 миллиарда сомов. Объем кредитов в национальной валюте повысился на 15,4 процента и достиг 91,6 миллиарда сомов, в иностранной валюте — на 5,5 процента, до 51,2 миллиарда в сомовом эквиваленте.

В Нацбанке отметили, что высокий рост и увеличение объемов выданных кредитов в нацвалюте зарегистрировали в секторах торговли и коммерческих операций, потребительских кредитов и сельского хозяйства. Среди кредитов в иностранной валюте увеличились займы в торговле и промышленности, уменьшились — в строительстве и сельском хозяйстве.
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