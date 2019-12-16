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Экономика

Итоги ноября. Прогнозы о замедлении экономики Кыргызстана сбываются

Экономика Кыргызстана к концу года замедлилась. Это связано с показателями добычи золота в республике. Таким образом, прогнозы экспертов начали сбываться.

Экономика тормозит все сильнее

Еще в середине года экономисты предупредили: удержать высокие темпы роста ВВП у страны не получится. Ведь показатель сильно зависит от уровня добычи золота на Кумторе. Как только там начали перерабатывать руду с более низким содержанием драгоценного металла, рост ВВП стал замирать.

В последние несколько месяцев показатель растет, но куда скромнее, чем в начале 2019-го.

В ноябре этого года рост ВВП по сравнению с сентябрем замедлился на 0,8 процента.

По данным Национального статистического комитета, за январь — ноябрь 2019-го ВВП Кыргызстана достиг 513 миллиардов 405,1 миллиона сомов. В отличие от прошлого года, он вырос на 4,9 процента.

Рост ВВП обеспечили в основном промышленность, строительство, сельское хозяйство и сфера услуг. Рост отраслей товарного производства по сравнению с январем — ноябрем 2018-го составил 7,4 процента и отраслей, оказывающих услуги, — 2,8 процента.

Если смотреть на показатели ВВП без учета золота, то картина оптимистичнее. За месяц он вырос на 0,2 процента.

По итогам января — ноября этого года ВВП без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор составил 458 миллиардов 949,3 миллиона сомов. Это на 3,5 процента лучше показателей 2018-го.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (44,5 процента). Но по сравнению с прошлым годом показатель сократился на 1 процент.

Доля отраслей, производящих товары, наоборот, увеличилась на 1,8 процента — до 41,4 процента.

Доля промышленности составила 20,1 процента, что выше аналогичного периода 2018-го на 1,4 процента. Строительство занимает 8,6 процента внутреннего валового продукта, что на 0,5 процента больше, чем в прошлом году.

Упор на руды и текстиль

Еще лучше зависимость экономики Кыргызстана от золота видна в промышленном производстве. Большую часть года она демонстрировала рекордный рост.

За 11 месяцев 2019-го в республике произвели промышленной продукции на 249 миллиардов 743 миллиона сомов. Это на 9,6 процента больше, чем в 2018 году.

По данным Нацстаткома, рост объемов промышленного производства в январе — ноябре текущего года связан с увеличением добычи металлических руд (на 29,4 процента), текстильного производства (на 19,4 процента), производства основных металлов (на 18,9 процента).

Кроме того, увеличились выпуск одежды (на 18 процентов), добыча сырой нефти и природного газа (на 13,1 процента), угля (на 7,1 процента), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (на 6,7 процента) и пищевых продуктов (на 4 процента).

Снизилось производство нефтепродуктов (на 46 процентов), фармацевтической продукции (на 3,7 процента), химической продукции (на 3,4 процента) и резиновых и пластмассовых изделий (на 3,1 процента).

Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем производства составил 132 миллиарда 373,4 миллиона сомов и вырос на 1,1 процента, в отличие от прошлого года.

Дорожают фрукты, крупы и рыба

С начала года цены в стране выросли на 2,1 процента. Пищевые продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4 процента, алкогольные напитки, табачные изделия — на 3,2 процента, тарифы на услуги — на 0,3 процента.

Цены же на непродовольственные товары с начала года немного снизились.

Максимальный рост цен зафиксировали в Баткенской области (на 5,4 процента). Это связано с подорожанием продуктов и безалкогольных напитков (на 9,1 процента), а также непродовольственных товаров (на 2,3 процента).

Зарплата растет в строительстве и науке

По данным Национального статистического комитета, средняя заработная плата в Кыргызстане достигла 16 тысяч 563 сомов.

При этом повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, информации и связи, а также транспортной деятельности и хранения грузов.

Наиболее значительное повышение темпов роста среднемесячной заработной платы наблюдалось в строительстве, сфере профессиональной, научной и технической деятельности, деятельности гостиниц и ресторанов, добычи полезных ископаемых, водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, а также операций с недвижимым имуществом.

По итогам III квартала 2019-го прожиточный минимум в стране составил 4 тысячи 839,05 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 318,96 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам января — октября этого года внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $5 миллиардов 622,7 миллиона, что на 2,1 процента меньше показателя прошлого года. Экспорт — $1 миллиард 563,6 миллиона (рост на 14,1 процента), а импорт — $4 миллиарда 59,1 миллиона (падение на 7,2 процента).

Больше всего наша республика торгует со странами ЕАЭС — $2 миллиарда 185 миллионов (падение на 3,8 процента).

Ключевой драйвер — строительство

«Динамика роста ВВП по итогам 11 месяцев 2019-го соответствует ожиданиям ЕАБР. Наблюдаемое замедление экономической активности во многом обусловлено сокращением производства золота на руднике «Кумтор», — прокомментировала ситуацию 24.kg аналитик отдела экономического анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

Она отметила, что в роли ключевого драйвера продолжает выступать строительная отрасль. Динамика замедления экономической активности сохранится до конца этого года.

По оценкам Евразийского банка развития, по итогам 2019-го рост ВВП Кыргызстана составит 4 процента.

Инфляция в республике ускоряется на фоне повышения стоимости зерна в регионе и мировых цен на мясную продукцию. Индекс потребительских цен будет плавно повышаться. Но по итогам года останется ниже целевого ориентира Нацбанка в 5-7 процентов и составит 2,6 процента.
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