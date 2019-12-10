Нужны дополнительные меры, чтобы экспортеры Кыргызстана получили выгоды от ВСП+

Кыргызстан наращивает темпы использования статуса ВСП+, но требуются дополнительные меры, чтобы кыргызские экспортеры смогли извлечь максимальные выгоды из этой схемы. Об этом заявлено накануне в Брюсселе (Бельгия) во время заседания совета по сотрудничеству Европейский союз — Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в КР.

Отмечается, что от имени ЕС на встрече председательствовал министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Кыргызстан представлял министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков. Совет отметил значительный прогресс в двусторонних отношениях. Стороны обсудили возможности для продвижения и развития частного сектора, а также роста товарооборота.

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Министры обсудили укрепление в Кыргызстане верховенства права, продвижение реформ судебной и избирательной системы в свете предстоящих в октябре 2020 года парламентских выборов, вопросы прав человека, соблюдения базовых свобод, эффективного госуправления, сотрудничества властей республики с гражданским обществом.

Стороны затронули мониторинг и соблюдение 27 ключевых международных конвенций в сферах прав человека, эффективного госуправления, охраны окружающей среды и соблюдения трудовых прав. Помимо этого министры обсудили возможности дальнейшего укрепления регионального сотрудничества.

«Особое внимание было уделено реабилитации урановых хвостохранилищ, поскольку в этом вопросе Кыргызстан занимает лидирующую роль в регионе. ЕС предоставляет значительную поддержку и стороны выразили надежду, что другие международные доноры также объединят усилия для предотвращения связанных с урановыми объектами угроз для окружающей среды и населения», — говорится в сообщении.