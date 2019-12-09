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Экономика

За месяц международные резервы Кыргызстана выросли на $73,71 миллиона

По итогам ноября валовые международные резервы Кыргызстана увеличились на $73,71 миллиона. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

По итогам 11 месяцев 2019-го резервы составили $2 миллиарда 368,57 миллиона. Это самый высокий показатель с 2002 года, когда Нацбанк впервые начал публиковать данные об уровне резервов. При этом показатель вырос, несмотря на рекордную интервенцию по продаже долларов, которую НБ КР провел в конце ноября.

С начала года объем резервов вырос на $213,11 миллиона, а по сравнению с ноябрем 2018-го — на $262,52 миллиона.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2018 году НБ КР провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов в 2018-м составила $134 миллиона. С начала 2019 года Нацбанк провел лишь шесть интервенций, продав при этом $143 миллиона 450 тысяч.
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