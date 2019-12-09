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Экономика

Нацбанк впервые в декабре провел интервенцию по продаже долларов

Национальный банк Кыргызстана провел интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что продано $13,5 миллиона с расчетами на дату сделки и $7,2 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Отметим, что это уже вторая интервенция НБ КР за последние две недели. В конце ноября Нацбанк продал рекордные $35,8 миллиона.

С начала года Национальный банк продал на валютном рынке $143 миллиона 450 тысяч.

Отметим, что НБ КР использует для интервенций международные резервы страны. При этом покупка или продажа долларов производится для стабилизации ситуации на валютном рынке. Но курс доллара в Кыргызстане вот уже несколько месяцев держится на отметке в 69,8-69,9 сома.
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