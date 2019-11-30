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Экономика

Премьер-министр Кыргызстана хочет получить от Centerra Gold дивиденды

Фото аппарата правительства КР. Встреча премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева с президентом Centerra Gold Inc. Скоттом Перри

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с президентом Centerra Gold Inc. Скоттом Перри. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, на встрече обсудили вопросы работы компании Centerra Gold Inc. и предприятия «Кумтор» с учетом вступления в силу стратегического соглашения и увеличения производственных показателей на руднике.

За девять месяцев 2018 года на предприятии произвели 9,5 тонны золота, а за аналогичный период 2019-го — 14,04 тонны.

К концу года на руднике ожидается увеличение производства золота до 18,2 тонны.

Мухаммедкалый Абылгазиев и Скотт Перри обменялись мнениями по вопросу дальнейших выплат в рамках реализации стратегического соглашения. Они отметили, что регулярные контакты между сторонами повышают эффективность сотрудничества в рамках проекта «Кумтор» и благоприятно сказываются как на стоимости пакета акций Кыргызстана в Centerra Gold Inc., так и на стоимости компании в целом.

Премьер-министр обозначил перед президентом Centerra Gold Inc. ряд вопросов, которые, по его мнению, будут служить дополнительным подтверждением обоюдной приверженности дальнейшему развитию партнерства.

Мухаммедкалый Абылгазиев вновь поднял вопрос о выплате компанией Centerra Gold Inc. дивидендов ОАО «Кыргызалтын».

Также премьер-министр подчеркнул необходимость рассмотрения вопроса о перемещении трастового Фонда рекультивации в Кыргызстан. Правительство готово предоставить необходимые гарантии и оперативно согласовать все условия по размещению средств в банках страны.

По мнению Мухаммедкалыя Абылгазиева, до момента закрытия рудника эти средства целесообразно разместить в Кыргызстане и эффективно использовать для оказания поддержки отечественному малому и среднему бизнесу.

Такой единый подход правительство намерено применять по отношению ко всем горнодобывающим компаниям, работающим в Кыргызстане.

Мухаммедкалый Абылгазиев

Скотт Перри подчеркнул важность рудника «Кумтор» в структуре компании Centerra Gold Inc. и отметил, что вопросы, которые подняты премьер-министром, в ближайшее время вынесут на рассмотрение совета директоров компании.
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