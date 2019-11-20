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Экономика

Цифра дня. 14 тысяч налогоплательщиков, не сдавших отчеты, нашли фискалы

В Кыргызстане с начала этого года налоговики разыскали 14 тысяч 148 субъектов предпринимательства, не предоставляющих налоговые отчеты. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, в том числе найдены 6 тысяч 102 юридических лица, 6 тысяч 655 индивидуальных предпринимателей и 1 тысяча 391 крестьянское (фермерское) хозяйство.

Кроме того, найдены 6 тысяч 689 субъектов, не прошедших регистрацию в налоговых органах. Из них 1 тысяча 896 юридических лиц, 3 тысячи 648 индивидуальных предпринимателей, 1 тысяча 145 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Всего на налоговом учете на 1 ноября 2019-го состоят 750 тысяч 650 налогоплательщиков. Из них 120 тысяч 282 — юридические лица, 368 тысяч 112 — индивидуальные предприниматели, 262 тысячи 256 — крестьянские (фермерские) хозяйства.
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