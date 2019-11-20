Бюджет Бишкека на 2020 год могут не исполнить

Комиссия Бишкекского городского кенеша по бюджету и финансам приступила к рассмотрению проекта бюджета столицы на 2020 год. Об этом 24.kg сообщил член комиссии депутат Таалайбек Сагынов.

По его словам, сначала депутаты изучают доходную часть — она превышает 10 миллиардов сомов.

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«Есть опасения, что мы не вытянем доходную часть. В проекте заложено увеличение по налоговым поступлениям на 9 процентов по сравнению с планом 2019-го. Но при этом выпадение доходов за этот год предусматривается в размере 354 миллионов сомов. Однако если мы в 2019-м не выполнили план, то такой рост вызывает сомнения. Мы попросили налоговые органы предоставить свои проекты по сборам, потом еще раз все изучим», — отметил Таалайбек Сагынов.

Он добавил, что еще один вопрос — трансферты (перечисления средств) из республиканского бюджета в местный.

«В проекте они заложены на сумму 801 миллион сомов. Я спросил у первого вице-мэра Алмаза Бакетаева, насколько есть уверенность, что они поступят в городской бюджет. В этом году закладывали 306 миллионов сомов. На комиссии сообщили, что недавно было перечисление, но в представленных нам документах пока стоит ноль», — сказал Таалайбек Сагынов.

По его мнению, в бюджете может образоваться большая дыра, если республика не перечислит трансферт и не будет выполнен план по налоговым сборам.

Депутат считает, что у города есть резервы для того, чтобы поднять доходную часть.

«В частности, введение единого патента на сдачу жилья — установить такой вариант, чтобы добросовестному налогоплательщику было выгодно оплачивать. Большой задел по парковкам, рекламным площадям», — заметил он.