Госдолг Кыргызстана. Каждый житель должен по $692,8

По итогам сентября на каждого кыргызстанца приходится по $692,8 государственного долга. За месяц бремя снизилось на $5,5.

По данным Министерства финансов, на 30 сентября 2019 года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 503,5 миллиона (313 миллиардов 911,48 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 772,19 миллиона (262 миллиарда 936,56 миллиона сомов) — внешний, а $731,31 миллиона (50 миллиардов 974,91 миллиона сомов) — внутренний долг.

За месяц государственный долг страны вырос на $34,28 миллиона. При этом внешний вырос на $10,28 миллиона, а внутренний — на $23,99 миллиона.

Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 710,96 миллиона (45,4 процента от всего внешнего долга республики). За месяц показатель вырос на $12,85 миллиона.

По итогам сентября этого года госдолг составил 51,9 процента ВВП.

На 1 октября 2019-го в стране проживали 6,5 миллиона человек. Средняя заработная плата по Кыргызстану — 16 тысяч 411 сомов. Почти три таких зарплаты должен отдать каждый кыргызстанец, чтобы погасить государственный долг.