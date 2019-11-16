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Экономика

Кыргызстан получит грант в $50 миллионов на улучшение пастбищ

Кыргызстану выделят грант в $50 миллионов на увеличение площади лесного покрова и производительности пастбищных угодий. Об этом сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Отмечается, что совет Зеленого климатического фонда утвердил финансирование в $161 миллион.

Средства направят на проекты по укреплению устойчивости к изменению климата в Кыргызстане, Чили и Непале. Ожидается, что проекты помогут 1,5 миллиона человек.

«Кыргызстан получит от фонда $30 миллионов, которые дополнят еще $20 миллионами для реализации проекта противодействия деградации лесов и пастбищ. Он призван поддержать устойчивость к внешним воздействиям более 430 тысяч человек», — говорится в сообщении.

При этом в ФАО ООН отмечают, что более 40 процентов сельхозугодий в КР серьезно пострадали от деградации, и свыше 85 процентов территории страны подвержено эрозии почвы из-за неправильного использования пастбищ и лесов.
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