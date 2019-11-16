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Экономика

На 22 миллиарда сомов выдано микрокредитов с начала года в Кыргызстане

В январе—сентябре 2019 года микрокредитными организациями выдано кредитов на 22 миллиарда сомов около 460 тысячам человек. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом численность населения, охваченного микрокредитованием, увеличилась на 35 процентов, а объем выданных микрокредитов — на 32,8 процента. Наибольшие объемы микрокредитов выданы в Ошской области (21 процент), Бишкеке (19,1 процента), Джалал-Абадской (14,1 процента) и Чуйской (13,9 процента) областях.

Уровень возвратности микрокредитов в январе—сентябре 2019 года составил 93,5 процента. По сравнению с 2018-м он уменьшился на 0,7 процента.
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