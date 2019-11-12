Расчеты по картам MasterCard и VISA внутри Кыргызстана будут идти в сомах

Началось внедрение проекта по внутристрановым расчетам по картам MasterCard и VISA в сомах. Об этом сообщили в Национальном банке.

По его данным, с международными системами подписаны соответствующие договоры. Теперь начинается работа с банками. Внедрение проекта позволит держателям карт осуществлять безналичные платежи в торгово-сервисных точках через POS-терминал любого банка без комиссий и конвертации, ускорить проведение окончательных расчетов.

Читайте по теме Цифровой Кыргызстан. Как Национальный банк помогает развитию регионов

«Проводится и интеграция национальных карточных систем государств Евразийского экономического союза. С начала 2019 года 18 коммерческих банков обеспечили прием национальных карт «Мир» в своей инфраструктуре. Это первый этап интеграции, в результате которого национальные карты «Элкарт» и «Мир» смогут обслуживаться в инфраструктуре друг друга. Следующим этапом планируется запуск денежных переводов между картами «Элкарт» и «Мир», — говорится в сообщении.