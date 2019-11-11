ЕБРР прогнозирует рост ВВП Кыргызстана на 4,3 процента по итогам 2019 года

По итогам 2019 года ожидается, что ВВП Кыргызстана вырастет на 4,3 процента. Такой прогноз содержится в обзоре Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Отмечается, что по сравнению с майскими прогнозами банка показатель увеличили на 0,7 процента.

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В 2020-м ожидается замедление роста ВВП до 3,7 процента, что на 0,1 процента выше майского прогноза.

В целом по Центральной Азии по итогам этого года рост экономики составит 4,9 процента, а в 2020-м — 4,7 процента. Самые высокие показатели будут в Таджикистане — 7 процентов в 2019 году и 6,3 процента — в следующем.

Среди партнеров Кыргызстана по Евразийскому экономическому союзу наилучшие показатели ожидаются у Армении. В этом году рост ВВП страны ожидают на уровне 6 процентов, а в 2020-м — 5 процентов.