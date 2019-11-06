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Экономика

Цифра дня. $373,5 миллиона выделил на проекты Российско-Кыргызский фонд развития

На 1 ноября 2019 года Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал 2 тысячи 227 проектов. Об этом журналистам сообщил председатель правления РКФР Эркин Асрандиев.

По его словам, на проекты выделили $373,5 миллиона. Из них 54 процента фонд профинансировал напрямую, а 46 процентов — через банки-партнеры по программе поддержки малого и среднего бизнеса. На сегодня более 90 процентов проектов банка реализуется в сфере МСБ.

«82 процента проектов реализовали в регионах. По финансированию 58 процентов средств приходится на регионы, 42 процента — на Бишкек», — подчеркнул Эркин Асрандиев.
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Цифра дня. $373,5 миллиона выделил на проекты Российско-Кыргызский фонд развития Цифра дня. $373,5 миллиона выделил на проекты Российско...
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