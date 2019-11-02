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Экономика

На дороге Арал — Казарман в 2019 году уложено 33 километра асфальта

С начала строительного сезона 2019-го на дороге Арал — Казарман выполнена укладка асфальтобетонного покрытия (нижнего и верхнего слоев) на протяжении 33 километров. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, на этом участке выполнено строительных работ на $235,9 миллиона, или 79 процентов от стоимости проекта. В том числе с начала этого года — на 10,8 процента от контрактной стоимости, или $32,3 миллиона.

«До конца года планируется выполнить до 70 процентов работ по установке эстакадного моста на 282-м километре и полностью завершить строительство эстакадного моста на 285-м километре», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что работы на участке Арал — Казарман альтернативной дороги север — юг финансирует Экспортно-импортный банк Китая. Он выделил кредит в $298,7 миллиона. Работы выполняет компания China Road and Bridge Corporation.
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