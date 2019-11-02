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Экономика

Строительство дороги Тюп — Кеген начнется в 2020 году

Строительные работы на дороге Тюп — Кеген планируется начать в 2020 году. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его данным, предусматривается реабилитация автомобильной трассы Тюп — Кеген с 39-го по 76-й километр и около 15 километров дороги, прилегающей к туристической базе в ущелье Каркыра. Работы будут идти в рамках программы по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии-3.

«Кроме реабилитации дороги, предусмотрены закупка дорожно-эксплуатационного оборудования, повышение потенциала Агентства гражданской авиации КР и Кыргызского авиационного колледжа имени Абдраимова, а также компонент по развитию туристического потенциала Иссык-Кульской области за счет строительства пяти туристических сервис-центров и развития геопарков», — подчеркнули в Минтрансе.

Проект рассмотрен и одобрен на заседании совета правительства КР по фискальной и инвестиционной политике. Финансовое соглашение между кабмином и Международной ассоциацией развития (группа Всемирного банка) подписано 3 июля 2019 года. 14 октября премьер-министр подписал проект закона о ратификации финансового соглашения и проект постановления правительства КР об одобрении соответствующего документа.
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