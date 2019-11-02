В 2019 году на строительство школ в Кыргызстане выделено 2,8 миллиарда сомов

За девять месяцев 2019-го объем инвестиций в основной капитал, освоенный на строительстве общеобразовательных школ, составил 2 миллиарда 818,9 миллиона сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,6 раза. За это время сданы в эксплуатацию пять общеобразовательных школ на 2 тысячи 938 ученических мест.

На строительство дошкольных учреждений выделено 296,6 миллиона сомов, что в 1,7 раза больше показателя 2018-го. Введены в эксплуатацию девять дошкольных учреждений на 570 мест в Баткенской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областях.