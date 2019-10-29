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Экономика

Мэрия Бишкека хочет принять бюджет-2020 до нового года

Столичная мэрия внесла в Бишкекский городской кенеш проект бюджета на 2020 год. Об этом на плановом совещании в муниципалитете сообщил первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Он отметил, что, возможно, впервые в истории бюджет будет принят до нового года.

«В этом случае мы уже в январе сможем начать формировать титульный список, а весной проводить тендеры», — сказал он.

Алмаз Бакетаев напомнил, что бюджет города на текущий год был принят в конце марта. В итоге затянулся процесс формирования титульного списка, проведения конкурсов, что привело к неисполнению ряда мероприятий.

В то же время он отметил, что за девять месяцев текущего года в бюджет недопоступило 339 миллионов сомов.

«Мы сейчас выживаем за счет оптимизации расходов. Активно работаем с подразделениями, где идет неосвоение, временно переводим средства на те объекты, где можем получить результат», — сказал он.

Алмаз Бакетаев добавил, что потенциал есть по налоговым сборам, но почему при одинаковых планах исполнения в районах темпы роста сборов разные.

«Почему так происходит, вопрос надо ставить на уровне руководства Налоговой службы», — сказал он.

Первый вице-мэр раскритиковал работу управлений муниципальным имуществом и земельными ресурсами в части неналоговых платежей.

«Я еще в начале года давал поручение внести предложения о том, как можно выполнить план по сбору, возможно, внести какие-то структурные изменения, нормативные. Но ни одного не поступило. Тем временем надо менять механизмы расчета стоимости сборов за использование муниципального имущества, а мы живем по расценкам 2000-х годов», — отметил он.
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