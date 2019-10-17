08:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Нацбанк приостановил лицензии оператора платежной системы

Национальный банк временно приостановил действие лицензий общества с ограниченной ответственностью Nur International Trade («Нур Интернейшнл Трейд»). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что такое решение принято из-за неисполнения предписаний Нацбанка. При этом ОсОО Nur International Trade не освобождается от исполнения своих обязательств.

Nur International Trade включен в реестр Нацбанка как оператор платежных систем. Компания зарегистрирована в Джалал-Абаде и владеет лицензиями № 3016101115 и 2017101115 от 10 ноября 2015 года.
Ссылка:
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
Процесс завершился. «Чанг Ан Банк» исключен из реестра банков с лицензией
Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензии двух кредитных союзов и кооператива
Нацбанк отозвал лицензию финансового кооператива в Токмаке
Популярные новости
&laquo;Керемет Банк&raquo; представил новый логотип. Он&nbsp;связан с&nbsp;юртой и&nbsp;Эрмитажем «Керемет Банк» представил новый логотип. Он связан с юртой и Эрмитажем
Итоги сентября. Экономику Кыргызстана поддерживает на&nbsp;плаву добыча золота Итоги сентября. Экономику Кыргызстана поддерживает на плаву добыча золота
В&nbsp;Кыргызстане впервые в&nbsp;режиме онлайн зарегистрировали две новые компании В Кыргызстане впервые в режиме онлайн зарегистрировали две новые компании
Какие электронные сервисы интересны кыргызстанцам, рассказали в&nbsp;Налоговой службе Какие электронные сервисы интересны кыргызстанцам, рассказали в Налоговой службе
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты для бизнеса «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты для бизнеса
Депутат ЖК&nbsp;Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая Депутат ЖК Улан Примов поддержал строительство символических ворот Алая
То, что нас связывает,&nbsp;&mdash; семейный тариф &laquo;О!Семья&raquo; То, что нас связывает, — семейный тариф «О!Семья»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газифицирован жилой массив &laquo;Чалбай&raquo; «Газпром Кыргызстан»: газифицирован жилой массив «Чалбай»
17 октября, четверг
08:49
Нацбанк приостановил лицензии оператора платежной системы
08:40
Депутаты БГК проведут очередную сессию 23 октября
08:30
Беспорядки в Кой-Таше. Генерал Артур Медетбеков о работе госкомиссии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 октября, среда
23:49
Представили смартфоны Pixel 4: сканирование лица и управление жестами
23:26
Жители Бишкека просят установить светофор для пешеходов на Ахунбаева — Абая
23:07
Американские спасатели, работая на месте ДТП, получили бесплатный маникюр
22:47
Езда по встречке. Правила в Бишкеке нарушил водитель маршрутки
22:26
Термоядерный взрыв на нейтронной звезде снял российский телескоп