Нацбанк приостановил лицензии оператора платежной системы

Национальный банк временно приостановил действие лицензий общества с ограниченной ответственностью Nur International Trade («Нур Интернейшнл Трейд»). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что такое решение принято из-за неисполнения предписаний Нацбанка. При этом ОсОО Nur International Trade не освобождается от исполнения своих обязательств.

Nur International Trade включен в реестр Нацбанка как оператор платежных систем. Компания зарегистрирована в Джалал-Абаде и владеет лицензиями № 3016101115 и 2017101115 от 10 ноября 2015 года.