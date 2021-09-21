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Экономика

Нацбанк отозвал лицензии у платежной организации

Постановлением комитета по платежной системе Национального банка отозваны лицензии оператора платежной системы и платежной организации у ОсОО «Карман». Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Решение принято в связи с нарушением требований нормативных правовых актов Нацбанка. У компании отозвана лицензия на право деятельности по оказанию услуг приема и проведения платежей и расчетов за товары и услуги, не являющиеся результатом своей деятельности, в пользу третьих лиц посредством платежных систем, основанных на информационных технологиях, электронных средствах и способах проведения платежей.

Кроме того, ее лишили и права оказывать услуги по приему, обработке и выдаче финансовой информации (процессинг, клиринг) по платежам и расчетам третьих лиц участникам платежной системы, данного процессингового, клирингового центра.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207877/
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