Какие электронные сервисы интересны кыргызстанцам, рассказали в Налоговой службе

За девять месяцев 2019 года посетители сайта Государственной налоговой службы больше всего интересовались электронными сервисами ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, с начала года сайт службы посетили 6 миллионов 652,7 тысячи пользователей. Это на 1 миллион 610 тысяч больше, чем в 2018-м.

На портале работают сервисы по предоставлению электронной налоговой отчетности, налоговой декларации, приобретению электронного патента, онлайн-общения со специалистами ГНС. Есть возможность проверить свой ИНН и регистрацию как налогоплательщика, воспользоваться электронным помощником и калькулятором по исчислению налога на имущество и страховых взносов.

Наибольшим интересом у посетителей сайта ГНС пользовались рубрика «Электронные сервисы», «Кабинет налогоплательщика», «Формы отчетов», «База знаний», контакты, вакансии.

«Налогоплательщик может проверить, действительно ли налоговый инспектор получил предписание на проверку, использовать поиск акцизной марки, патента, чека по уплате налога и счета-фактуры. Есть нормативно-правовые акты по налогообложению, информация о страховых взносах, ЕАЭС», — подчеркнули в ГНС.