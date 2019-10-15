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Экономика

Цифра дня. 357 миллионов сомов налогов оплатили через периферийные устройства

За девять месяцев 2019 года инновационными методами уплатили 357 миллионов сомов налогов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, по сравнению с 2018-м показатель вырос на 40,5 миллиона сомов. Больше всего платежей сделали через платежные терминалы — 250 тысяч 781 на 276,9 миллиона сомов. Через банкоматы прошли 15 тысяч 925 платежей на 17,3 миллиона сомов, веб-кассы — 8 тысяч 940 платежей на 40,8 миллиона сомов.

Через интернет-банкинг провели 14 тысяч 590 платежей на 11,9 миллиона сомов, мобильный банкинг — 10 тысяч 811 платежей на 6,5 миллиона сомов, электронные кошельки — 3,3 тысячи платежей на 2,6 миллиона сомов.
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