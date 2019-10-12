В Кыргызстане и Казахстане одинаковый уровень инфляции

В сентябре 2019 года в Кыргызстане и Казахстане отмечен одинаковый уровень инфляции в потребительском секторе. Об этом сообщает Национальный статистический комитет КР.

По его данным, в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем в странах — членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов, за исключением России. Там зафиксировано их снижение на 0,2 процента.

При этом с начала года максимальный уровень инфляции (3,4 процента) в потребительском секторе экономики отмечен в Беларуси. В то же время в Армении зафиксирована дефляция (снижение потребительских цен и тарифов) на 2,1 процента.

«В Беларуси в наибольшей степени возросли цены и тарифы на непродовольственные товары — на 3,2, продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 2,2 процента. А в Казахстане зафиксирован максимальный прирост розничных цен на продовольственные товары — на 6,2 процента. В то же время максимальное снижение розничных цен на продовольственные товары наблюдалось в Армении (на 5,5 процента), непродовольственные товары — в Кыргызстане (на 0,8 процента), тарифы на услуги — в Казахстане (на 0,3 процента)», — подчеркнули в Нацстаткоме.