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Экономика

Кредит через терминал. Нацбанк обратился в правоохранительные органы

Национальный банк Кыргызстана обратился в правоохранительные органы по факту работы терминала по выдаче быстрых краткосрочных кредитов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, в соцсетях появляется информация о терминалах, предлагающих краткосрочные займы денежных средств. Выяснилось, что через терминалы выдают кредиты на срок до 10 дней с условием обратного возврата с уплатой в 300 сомов и собирают паспортные данные с синхронизацией фотоотчета и биометрических данных (отпечатков пальцев) клиентов.

«В целом по деятельности терминала «Акчамат» Национальный банк провел работу по изучению бизнес-модели, количества точек продаж с установкой имени юридического лица и должностных лиц. Всего в Бишкеке действовали 12 точек. По итогам мониторинга работы терминала направили обращение в правоохранительные органы для рассмотрения дела по факту выдачи кредитов без разрешительных документов и работы с высоким риском передачи/потери персональных данных граждан третьим лицам», — подчеркнули в Нацбанке.

Дополнительно направили информационные письма в мэрию Бишкека, районные администрации, торговые центры о незаконной деятельности терминалов «Акчамат» по выдаче кредитов. Рекомендовано расторгнуть договоры аренды и отключить терминалы.

Национальный банк КР

«На сегодня три терминала отключили, остальные работают в режиме «погашение ранее выданных займов». Кроме того, провели встречи и переговоры с компанией о необходимости регистрации профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Кыргызстана. В зависимости от цели деятельности — ломбардной либо кредитной — им стоит обратиться в Госфиннадзор или Национальный банк для получения разрешения», — заключили в НБ КР.

Граждан призывают быть осторожными при получении краткосрочного займа из терминалов «Акчамат», учитывая высокую ценовую политику компании и отсутствие информации о надлежащем хранении персональных данных.
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