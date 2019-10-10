Дональд Лу: Кыргызстан может стать хабом для фирм IT-сектора

В Бишкеке проходит кыргызско-американский бизнес-форум International Franchise and Trade EXPO. Предприниматели из США приехали, чтобы ознакомиться с инвестиционными возможностями Кыргызстана.

Накануне Чрезвычайный и Полномочный Посол США в КР Дональд Лу рассказал 24.kg о возможностях торгового сотрудничества и перспективных направлениях американско-кыргызского бизнеса.

— Как сегодня складывается торговое сотрудничество США и Кыргызстана? Отражает ли нынешний товарооборот реальные возможности?

— Экономическое сотрудничество между США и Кыргызстаном поднялось в этом году на новый уровень. Посольство приняло ряд мер по увеличению присутствия международных компаний, созданию возможностей для кыргызстанских предпринимателей и бизнесменов, предоставлению дополнительных финансовых возможностей с помощью американских учреждений, таких как Экспортно-импортный банк США и Корпорация частных зарубежных инвестиций для ускорения развития бизнеса и экономического роста(OPIC).

Я имел честь работать в Бишкеке более десяти лет назад и по возвращении был поражен, насколько продвинулась торговля с 2006 года, когда я уехал. Дональд Лу

Я вижу, что есть потенциал для расширения экономики Кыргызстана во многих секторах и сферах промышленности. Хотя объем торговли колеблется из года в год, неуклонно растет поддержка правительства США через проекты коммерческого развития, курсы английского языка для специалистов, поездки бизнес-лидеров в Соединенные Штаты для обмена опытом, тренинги для работников государственных ведомств по совершенствованию нормативно-регулятивной среды для бизнеса.

— Какие перспективные направления сотрудничества вы можете отметить?

— Вижу огромный потенциал Кыргызской Республики в том, чтобы стать хабом для фирм, работающих в области информационных технологий, которые ищут образованных и квалифицированных работников для обслуживания клиентов, нуждающихся в компьютерных программах или программных решениях для бизнеса или правительственных органов.

То, что Кыргызстан не имеет выхода к морю, когда ближайший морской порт находится в тысячах милях отсюда, говорит о том, что зачастую стоимость транспортировки кыргызских продуктов на Запад чрезмерно высока. Дональд Лу

Это значительно снижает или полностью съедает прибыль компании. При экспорте IT-услуг компании практически не несут расходов, связанных с доставкой, растаможиванием. Да и доставка продукта является почти моментальной.

— Но достаточно ли специалистов в Кыргызстане для развития этой сферы?

— Когда я беседую с представителями IT-компаниями в Бишкеке, они объясняют, что есть бесконечная очередь клиентов по всему миру, которые нуждаются в ассортименте программных продуктов и услуг. Местные фирмы в постоянном поиске квалифицированных разработчиков программного продукта и программистов здесь в Кыргызстане, чтобы соответствовать спросу.

Нехватка квалифицированной рабочей силы ограничивает рост сектора IT в Кыргызстане. Дональд Лу

Расширение возможностей университетов, институтов и учебных центров в подготовке кыргызской молодежи для удовлетворения потребности в квалифицированных IT-специалистах, существующая либеральная бизнес-среда дают Кыргызстану возможности стать центром информационных технологий для всей Центральной Азии.

— Почему решили привезти в Кыргызстан американский бизнес?

— Как и весь мир, конкурирующий за компании и инвесторов из США, Кыргызстан, будучи маленьким рынком, должен постоянно добиваться повышения доверия международных инвесторов.

Вхождение большего количества американских компаний на кыргызский рынок создаст положительный побочный эффект, который пойдет на пользу кыргызским фирмам. Дональд Лу

— О чем речь?

— Считаю, что большинство американских компаний придерживается очень высоких стандартов ведения бизнеса, включая применение прозрачной бухгалтерской отчетности и оплаты налогов, выполнение хорошо обоснованных бизнес-планов и применение корпоративного управления — это только некоторые из них. При поощрении партнерских отношений между американскими и кыргызскими фирмами, будь то в форме франчайзинга, дистрибьюторства или торгового представительства, произойдет естественный обмен знаниями и опытом, что повысит уровень бизнес-стандартов и практик на кыргызском рынке.

Я признаю, что американские компании недостаточно представлены в республике. Но те, что уже работают в стране, оказывают положительное влияние на местный бизнес-ландшафт, внедряя инновационные технологии и высококачественные продукты и услуги. Дональд Лу

Я бы добавил, что местные компании все чаще ищут поставщиков оборудования и техники американского производства, что дает долгосрочную гарантию качества и безопасности по сравнению с более дешевыми, но менее надежными альтернативами.

Совершенствуя нормативную и техническую инфраструктуру для местного бизнеса, кыргызское бизнес-сообщество может развивать ноу-хау и возможности для ведения бизнеса с американскими и международными фирмами. Посольство США будет содействовать этому.

— Какие компании участвуют в сегодняшней встрече? Какие возможности франчайзинга они могут предложить кыргызскому бизнесу?

— Мы ожидаем, что десятки американских, европейских, южнокорейских и других иностранных компаний примут участие в Международной выставке по франчайзингу и торговле. Для демонстрации своих продуктов и услуг зарегистрировались компании, работающие в сфере производства пищевых продуктов и напитков, информационных технологий, агротехнологий, «зеленых» технологий и тяжелого оборудования, и многие другие.

Я представляю себе EXPO как крупнейшее коммерческое мероприятие года и ожидаю, что более тысячи участников со всего Кыргызстана и стран Центральной Азии установят связи с нашими международными фирмами. Дональд Лу

Кроме того, мы организовали график презентаций и мастер-классов. Они позволят нашим зарубежным гостям продвигать свои новейшие технологии и услуги, Экспортно-импортному банку США продемонстрировать различные финансовые продукты, Агентству США по международному развитию (ЮСАИД) рассказать о своих проектах для поддержки экономического роста, а консульскому отделу посольства поговорить о визах для деловых поездок в США. Ожидаю, что выставка будет эффективной и продуктивной для всех участников и посетителей.

— Планируете ли еще какие-либо мероприятия для развития торговли между Кыргызстаном и США?

— Мы продолжим наращивать потенциал бизнес-сообщества и содействие развитию двусторонней торговли посредством реализации программ коммерческого развития USAID.

Мы предполагаем в будущем начать программы обмена для кыргызских предпринимателей, которые позволят им съездить в США, чтобы в полной мере ощутить американский дух свободного предпринимательства и встретиться с успешными бизнес-лидерами. Дональд Лу

Мы рассматриваем возможности, чтобы внести свой вклад в развитие формирующегося IT-сектора, который может стать определяющим для будущего Кыргызстана.