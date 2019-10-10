Золотые спекуляции. Как Джеруй становится предметом политического торга

Политики Кыргызстана начали подготовку к парламентским выборам 2020 года. В ход пошли излюбленные приемы — громкие заявления, популизм и требования о пересмотре соглашений по крупным проектам.

В этом году появился новый повод: к запуску готовится месторождение Джеруй. Два года никто не вспоминал о проекте, а теперь вдруг озаботились отсутствием в нем государственной доли.

Как продали Джеруй и о чем умолчали

Месторождение Джеруй открыли в 1969 году. В 1974-1984 годах провели геологоразведку. В советский период начали строительство инфраструктуры рудника.

Джеруй — второе по объемам золота месторождение Кыргызстана после Кумтора. Балансовые запасы — 80 тонн, забалансовые — 16,6 тонны.

Много лет различные компании пытались начать разработку рудника. Но все закончилось провалом.

На аукционе 2015 года лицензию на право разработки месторождения продали за рекордную для Кыргызстана сумму — $100 миллионов. Ее заплатила «Востокгеолдобыча» (дочернее предприятие холдинга «Русская платина» Мусы Бажаева).

К выкупу лицензии добавили обязательство по урегулированию международного арбитражного спора с бывшим владельцем лицензии — казахским холдингом Visor.

Все условия компания выполнила и основала в Кыргызстане «дочку» — «Альянс Алтын». После начала строительство объектов на месторождении.

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Только тогда выяснили, что инвестор купил право на разработку недр, а вот права пользования земельным участком над ними — нет. Во время конкурса чиновники предпочли об этом умолчать. В итоге решал проблему «Альянс Алтын» самостоятельно.

И это не единственная проблема. Чиновники обещали, что на месторождении есть линия электропередачи и дороги. На практике и то и другое пришлось строить заново.

Вдруг захотели долю в проекте

Как стало понятно, что проект выходит на стадию добычи золота и получения прибыли, появились желающие пересмотреть соглашение.

Почти четыре года, пока компания решала проблемы с выделением земли и строилась, ни государство, ни общественность, ни политики особо не вспоминали Джеруй. Все изменилось в этом году. В конце октября — начале ноября на месторождении планируют начать вскрышные работы. Практически достроили золотоизвлекательную фабрику.

В конце сентября активисты заявили, что на проведение Национальных игр кочевников в Таласе потратили $100 тысяч фонда «Бакубат Талас». Общественники хотели провести курултай и обсудить на нем три вопроса: законность проведения конкурса по Джерую, государственную долю в месторождении, изменение закона о природных ресурсах.

В итоге курултай отменили из-за слухов о возможных провокациях.

Однако разогрев ситуации продолжился. В начале недели экс-генеральный прокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров заявил, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев обещал решить вопрос с государственной долей в проекте.

В правительстве, правда, сразу опровергли высказывания политика.

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев заявил, что Азимбек Бекназаров не совсем верно интерпретировал слова премьер-министра.

«Мухаммедкалый Абылгазиев заметил, что и компания «Альянс Алтын», и правительство строго соблюдают все условия сотрудничества. Это чрезвычайно важно для инвестиционного климата. Другое дело, что кабмин тщательно контролирует выполнение всех экологических и технических норм на Джеруе. Правительство сохранит преемственность и будет четко следовать условиям договоренностей», — заключил Адилет Султаналиев.

Как нарушить обязательства? Варианты уже есть

Несмотря на позицию правительства, вряд ли кто-то сомневается, что тема пересмотра условий разработки месторождения Джеруй быстро сойдет с повестки.

Накануне например, представители Ассоциации горнопромышленников заявили, что вхождение государства в проект по Джерую принесет только пользу.

Предложили два варианта: установление государственной доли в проекте или дополнительного налога на валовый доход по примеру Кумтора.

«В последнее время политические структуры, в том числе народный курултай и молодежные организации, спрашивают: почему в Джеруе нет доли Кыргызстана? Чтобы смягчить обстановку, предлагаем создать рабочую группу по решению кабмина и начать переговоры. Надо изучить, какую прибыль получит страна при наличии доли в проекте. Второй вариант — ввести отчисление определенного процента от валового дохода компании в бюджет республики», — отметил Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, специалисты ассоциации еще на этапе подготовки конкурса по продаже лицензии на Джеруй говорили о необходимости доли государства в проекте.

Ранее компании учитывали исторические затраты государства на разведку месторождения в $40 миллионов и расходы «Кыргызалтына» в $10 миллионов Дуйшенбек Камчыбеков.

Только он забыл добавить, что ни одна компания в итоге проект не запустила. Да и $100 миллионов за лицензию впервые в истории страны инвесторы заплатили именно за Джеруй. Но разве это важно, если хочется выжать из инвестора по максимуму?

«Мы считаем, что нужно вводить долю государства. Мы боимся, чтобы проект не использовали в своих целях другие политики и не остановили его. Молодежь может снова поднять вопрос об отсутствии доли государства в проекте», — отметил заместитель председателя Ассоциации горнопромышленников.

Проще говоря, государству предложили расписаться в собственном бессилии, невозможности защитить инвестора и открыто нарушить взятые на себя обязательства.

Чиновники любят говорить, что сделали выводы из многолетних торгов вокруг Кумтора. Глядя на ситуацию вокруг Джеруя, складывается впечатление, что выводы касаются лишь одного — как любой проект превратить в тему для политических спекуляций.