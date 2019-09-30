За год говядина в Кыргызстане подорожала почти на 17 сомов

Среднереспубликанские цены на говядину на 27 сентября 2019 года по сравнению с сентябрем 2018-го повысились на 16,76 сома, или на 5,2 процента. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.
По его данным, цена на баранину за это время выросла на 10,69 сома, или на 3,6 процента. При этом максимальные средние потребительские цены на говядину зафиксировали в Джалал-Абаде, Оше и Кара-Суу (350 сомов). Минимальные — в Таласе (290,92 сома) и селе Покровка (294,96 сома).
«Дороже всего баранина была в Джалал-Абаде, Баткене и Оше (350 сомов). Минимальные цены в Таласе (295,00 сомов), Караколе (284,96 сома) и селе Покровка (294,96 сома)», — подчеркнули в Нацстаткоме.