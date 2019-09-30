За год говядина в Кыргызстане подорожала почти на 17 сомов

Среднереспубликанские цены на говядину на 27 сентября 2019 года по сравнению с сентябрем 2018-го повысились на 16,76 сома, или на 5,2 процента. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Читайте по теме Продуктовая корзина Бишкека на 28 сентября. Сколько семья тратит на еду

По его данным, цена на баранину за это время выросла на 10,69 сома, или на 3,6 процента. При этом максимальные средние потребительские цены на говядину зафиксировали в Джалал-Абаде, Оше и Кара-Суу (350 сомов). Минимальные — в Таласе (290,92 сома) и селе Покровка (294,96 сома).

«Дороже всего баранина была в Джалал-Абаде, Баткене и Оше (350 сомов). Минимальные цены в Таласе (295,00 сомов), Караколе (284,96 сома) и селе Покровка (294,96 сома)», — подчеркнули в Нацстаткоме.