В 14 раз выросла прибыль ОАО «Кыргызалтын» за счет совместных предприятий

По итогам шести месяцев 2019 года показатели чистой прибыли ОАО «Кыргызалтын» оказались в 14 раз выше, чем в 2018-м. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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По ее данным, чистая прибыль «Кыргызалтына» сложилась в сумме 119,2 миллиона сомов. В 2018-м за аналогичный период ОАО заработало лишь 8,5 миллиона сомов.

«Такие высокие показатели стали возможными благодаря преобразованию производственных филиалов в совместные предприятия посредством привлечения инвестиций. Привлечен турецкий инвестор в разработку Терек-Сайских месторождений. Создано совместное предприятие ОсОО «Макмал голд компании» в Тогуз-Тороузском районе», — сообщил председатель правления ОАО Алмаз Алимбеков.