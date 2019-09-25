Аза Мигранян: От договора по «Кумтору» Кыргызстан получит четыре бонуса

Кыргызстан и «Центерра Голд» после длительных переговоров пришли к новому соглашению по проекту «Кумтор». Оно вступило в силу. О дополнительных выплатах, которые получит республика, писали неоднократно. Но соглашение важно не только этим. О других плюсах для Кыргызстана рассказала доктор экономических наук Аза Мигранян — профессор, заведующая отделом экономики Института стран СНГ.

— Что может дать решение спорных моментов по «Кумтору»?

— Подписание дает в первую очередь серьезные имиджевые бонусы Кыргызстану с точки зрения повышения инвестиционной привлекательности и формирования устойчивой деловой среды.

Это гораздо ценнее, чем любые другие финансовые поступления, потому что наличие спорного вопроса с крупным внешним инвестором диктует дополнительные требования любого потенциального инвестора к страхованию рисков. Соответственно, это влияет на стоимость кредитов внешнего происхождения либо на возможность привлечения прямых инвестиций в целом.

Первый плюс — преодоление вопросов негативного имиджа и возможность перехода к нормальным условиям создания инвестиционного климата. Условиям доверия к стране. Аза Мигранян

Второй плюс — завершенный или скорее приостановленный спор, потому что, судя по тому, как разворачивается дискуссия, говорить об окончательном решении вопроса невозможно. Это может дать большую стабильность социально-экономической ситуации Иссык-Кульского региона в целом. Ведь именно «Кумтор» остается одним из серьезных игроков в регионе, обеспечивающим население льготами, пособиями, способствующий решению социальных проблем и помогающий развитию инфраструктуры региона и частичного трудоустройства населения. Это очень серьезный фактор.

Третий плюс — возможность устойчивого прогноза будущего с точки зрения выполнения условий подписанного соглашения. Аза Мигранян

Это означает, что капитализация активов «Кумтора» на мировых фондовых рынках приобретает более устойчивый характер: есть возможность, что их стоимость будет расти в виду роста цен на золото. И тогда можно говорить, что уровень капитализации будет зависеть не от политических рисков и факторов нестабильности, а от мировой конъюнктуры стоимости на золото. Это очень важно. Это дает возможность рассчитывать на доходы от «Кумтора» в будущем.

Еще один плюс — стабильная работа «Центерры Голд» дает возможность прогноза стабильных поступлений в бюджет Кыргызстана, что немаловажно с учетом той доли, которую вносит «Кумтор».

— Сказываются ли информационные кампании с критикой инвесторов на ценах акций компании?

— Конечно. Но при наличии подписанного соглашения, одобренного всеми сторонами и имеющего юридический статус, данные дискуссии уже не имеют решающего значения. Они могут носить внешний информационный фон, но влияние на ценовые колебания акций будут незначительными.

Если же говорить об их влиянии при отсутствии такого соглашения, тогда у них определяющая роль. Сейчас удалось отойти от этого дестабилизирующего неэкономического фактора, что стало серьезным приобретением.