Сделать бизнесу скидку при уплате налогов авансом предлагают в Жогорку Кенеше

«Давайте установим скидки для тех предпринимателей, кто добровольно платит налоги авансом», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев.

По его словам, Налоговая служба говорит, что не заставляет бизнес платить налоги авансом. При этом предприниматели рассказали, что официально они якобы сами захотели заранее заплатить налоги.

«Давайте сделаем проще. Например, заплатил предприниматель налоги за шесть месяцев вперед, сделайте скидку в 5 процентов, за девять месяцев — 10 процентов. Чем погашать процентами по ценным бумагам дефицит, лучше налоговыми авансами. Причем чтобы бизнесу выгодно было. Тогда не надо будет бегать за предпринимателями. Они сами авансы принесут», — предложил Дастан Бекешев.